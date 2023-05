Maltempo | piazza Maggiore a Bologna allagata | video

(Di mercoledì 17 maggio 2023) E’ nuovamente esondato il torrente sotterraneo Ravone che aaveva già creato numerosi problemi problemi nei giorni scorsi. Via Saffi, l’importante arteria di accesso al centro della città e fondamentale per la viabilità cittadina, è completamente invasa dall’acqua ed è stata chiusa. Il Comune ha fatto appello agli abitanti di salire ai piani alti.

L'evento Inè stato esposto un telo bianco con la scritta ' un segno contro l'omotransfobia '... ARTICOLO PRECEDENTEin Centro Italia: le corse cancellate sul sito Trenitalia Ultime ......4 persone risultano disperse nella provincia di Forlì - Cesena in seguito all'andata di... Il Comune ha aperto, nella centraledel Popolo - completamente invasa dall'acqua - il Palazzo ...... per effetto del forte vento, come successo nella celebreDante. Anche gli agricoltori hanno ...- marano.mp4 'Ogni volta che andiamo incontro ad ondate di, il nostro territorio subisce ...

Fiumi d'acqua in Piazza Maggiore | VIDEO BolognaToday

L’esondazione dei fiumi Marzeno e Lamone ha messo in ginocchio la città, colpita dall’ondata di maltempo che da ieri ... ha aperto Palazzo del Podestà in piazza del Popolo. Sul suo profilo Facebook ha ..."Bisogna rimodulare le nostre strutture ed infrastrutture adeguandole ai fenomeni metereologici che diventano sempre più estremi" ...