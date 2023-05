(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il ministro dell'Interno Matteoè in visita nelle zone dell'Emilia Romagnadalhato inleallagate prima di raggiungere Bologna per un ...

Il ministro dell'Interno Matteoè in visita nelle zone dell'Emilia Romagna colpite dalha sorvolato in elicottero le aree allagate prima di raggiungere Bologna per un punto stampa. 17 maggio 2023, 'la priorità è l'incolumità delle persone' - L'emergenzain Emilia - Romagna "la stiamo gestendo mandando uomini. Abbiamo oltre 700 unità dei vigili del fuoco che ...Il ministro dell'Interno Matteoè partito per la zona della Romagna maggiormente ... a bordo di un elicottero dei vigili del fuoco, sta sorvolando le zone più colpite dall'ondata di

Maltempo, Piantedosi sorvola aree colpite in elicottero - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Milano, 17 mag. (askanews) - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è in visita nelle zone dell'Emilia Romagna colpite dal maltempo. Piantedosi ha sorvolato in elicottero le aree allagate prima di ...La situazione è tuttora tragica e rischia di essere in ulteriore peggioramento nelle prossime ore. Abbiamo chiesto al Ministro Piantedosi che venga inviata in Romagna ogni risorsa umana disponibile, ...