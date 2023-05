Maltempo | Piantedosi | Provvederemo a tutto ciò che c' è da fare

...regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile a Bologna sull' emergenza, ... ha detto Bonaccini, ringraziando il ministro dell'Interno Matteo "e il viceministro ...Lo ha assicurato il ministro dell'Interno Matteo, nel corso della conferenza stampa sulla emergenzain Emilia Romagna alla quale partecipa anche il presidente della Regione ...... non esito a dire che siamo di fronte ad un altro terremoto' per portata dei danni delin ... Matteo, il vice ministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, e la vice presidente della ...

Maltempo, Piantedosi: "Oltre 700 uomini e 100 mezzi in Emilia Romagna" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Lo ha assicurato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, nel corso della conferenza stampa sulla emergenza maltempo in Emilia Romagna alla quale partecipa anche il presidente della Regione Stefano ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...