Maltempo | Pesaro | stato di emergenza | da soli non ce la facciamo

E' la richiesta ribadita dal sindaco diMatteo Ricci, affiancato dal presidente della provincia diUrbino Giuseppe Paolini, in una conferenza stampa. Ieri la città è finita sottacqua ...... Forlì, Cesena, Rimini e. ICN 755 Milano Centrale (21:50) - Lecce (9:30): oggi il treno è ... un tratto della linea Rimini - Ravenna) Ultimi Articoli. Stato di emergenza esteso anche a ...... questo è un nuovo terremoto 'A pochi giorni dall'anniversario della prima scossa di terremoto del 2012, non esito a dire che siamo di fronte ad un altro terremoto' per portata dei danni del...

Maltempo nelle Marche, non è finita qui: un'altra allerta meteo gialla e arancione. Ecco dove corriereadriatico.it

"I danni a edifici pubblici, ma anche privati, aziende, garage, negozi, scantinati, sono incalcolabili. (ANSA) ...Uno “degli eventi catastrofici mai registrati” prima. Il maltempo non dà tregua all'Emilia Romagna che in 24 ore raccoglie 300 mm di pioggia (attesi oltre ...