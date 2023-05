Maltempo | nuove esondazioni in Romagna | tre morti e 4 dispersi | Appello ai bolognesi | Viabilità compromessa | non spostatevi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) 17 mag 08:44, trovato uomo morto in spiaggia a Cesenatico 'Purtroppo è stato rinvenuto il cadavere nella zona di Zadina, in spiaggia. Ci sono le indagini delle forze dell'ordine, intanto ...

Ilnon dà tregua al centro Italia dove Autostrade per l'Italia ha fortemente sconsigliato ... L'allerta della Protezione civile perpiogge in giornata . Quattro persone disperse e due ...17 mag 08:37 A Faenza una notte difficile, 600 vigili del fuoco al lavoro - VIDEO 17 mag 08:02, P. Civile: soccorritori possono essere a rischio 'È complessa la viabilità, con molte strade ...Un uomo è morto per l'ondata diin Emilia - Romagna. Un anziano che abitava in via Firenze a Forlì vicino agli argini del ... se necessario anche sui tetti, perché si prevedono...

Maltempo, nella notte nuove esondazioni, almeno 2 morti, ci sono ... Fanpage.it

Nuovi temporali sono caduti all'alba di oggi su Pesaro e il circondario, dove ieri il torrente Genica è esondato in più punti in città, provocando allagamenti di strade e sottopassi. Non si segnalano ...Ci sono due morti e almeno quattro dispersi nell'ondata di maltempo che ha investito la Romagna con esondazioni, allagamenti e frane. Le vittime sono un anziano che viveva a Forlì vicino al fiume Mont ...