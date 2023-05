Maltempo | nove morti Emilia-Romagna | sale il numero delle vittime della catastrofe per l' alluvione | molte migliaia di sfollati

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Aumenta ildell’in. Il bilancio, si teme provvisorio, alle 17 è di. Trea Forlì, dove un disperso è stato salvato dopo undici ore di soccorso. Nella città romagnola evacuata anche una sedeprotezione civile. Sonoglituttora imprecisato ine circa tremila nel bolognese. Situazione definita apocalittica dal prefetto di Ravenna con 18 Comuni del territorio “sott’acqua”. Esondazioni anche nelle Marche, tuttora gravissimi disagi per il traffico ferroviario lungo la linea adriatica. L'articolo ...

Acqua alta. Fango. Case invase dal fiume. Uno scenario apocalittico, da incubo. L'Emilia - Romagna si è svegliata sott'acqua.vittime, migliaia di sfollati. Città in tilt. A raccontare questa tragedia è un ascoltatore di Rtl 102.5 News, Thomas Camurani, 22 anni, che si collega in radiovisione con Francesco Fredella, ...morti, alcuni dispersi, migliaia di sfollati. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime e dei danni causati dalin Emilia Romagna. Un'emergenza ancora in corso, con l'Arpa Emilia -...Si aggrava il bilancio delle vittime delin Emilia - Romagna. I morti accertati sono, numerosi i dispersi e almeno diecimila sfollati. Sono 14 i fiumi esondati nella Regione e 23 i Comuni coinvolti, circa 500 vigili del fuoco ...

Maltempo, in Emilia Romagna le vittime salgono a sei: cancellato Gp Imola. La Regione: “Situazione gr... Il Riformista

StampaCi sono almeno nove vittime in seguito all’ondata di maltempo che ha investito l’Emilia Romagna con l’esondazione dei fiumi, allagamenti e frane. Bonaccini: “Moltissimi gli evacuati”, tra cui 3m ...Nove morti, alcuni dispersi, migliaia di sfollati. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime e dei danni causati dal maltempo in Emilia Romagna. Un'emergenza ancora in corso, con l'Arpa ...