Maltempo | Musumeci “Stato di emergenza sarà ampliato”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Lodiadottato nel prossimo Consiglio dei ministri, con un provvedimento per ampliare” quello già adottato “per la prima calamità che ha colpito la regione a inizio maggio”, con “un'ulteriore dotazione finanziaria che stiamo quantificando in queste ore”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello, nel corso di una conferenza stampa sulin Emilia Romagna. “Poi, cessata l', si passerà alla fase di ricognizione più dettagliata”, ha aggiunto. “Complessivamente il numero dei senza tetto è intorno ai 4mila”, ma è un dato “incerto, assai approssimativo: c'è quello ufficiale dell'evacuazione governata dall'ente pubblico e quello dell'allontamento volontario. Il dato può cambiare di ora in ora, molti possono aver ...

Cosi il ministro per la Protezione civile Nelloin un punto stampa sulin Emilia Romagna. 2023 - 05 - 17 12:28:56: "24 comuni evacuati" 'Sono 24 i Comuni allagati, tutti i ...... in Italia non si fanno dighe da circa 40 anni", ha detto ancora. "Sono quattromila gli sfollati a causa deldi queste ore, ma è un dato assai approssimativo. Lo sapremo meglio ...Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Nello, intervenendo in conferenza stampa sulche sta colpendo l'Emilia Romagna 'Dalle prime ore del pomeriggio, secondo gli esperti, ...

Maltempo, Musumeci: "5mila persone evacuate, quadro complicato" Adnkronos

Il bilancio delle ultime ore a Forlì del sindaco Gian Luca Zattini: una notte drammatica, in molte zone non c'è elettricità. Ritrovato il corpo ...Per la seconda volta in poco tempo la regione dell'Emilia-Romagna è stata colpita da un'ondata di maltempo che ha portato all'esondazione dei fiumi. Le vittime accertate sono sei, mentre sono migliaia ...