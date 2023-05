Maltempo | Meloni | «Pronti a fare la nostra parte» Cdm convocato per martedì 23 maggio – Il video

(Di mercoledì 17 maggio 2023) «Il Governo è pronto ala sua, con misure di urgenza, per fronteggiare l’emergenza e aiutare i cittadini colpiti dal». È il messaggio della premier Giorgia, dopo avercipato al Consiglio d’Europa in Islanda, in viaggio verso il Giappone e collegatasi con il Comitato operativo della Protezione civile presieduto dal Ministro Nello Musumeci e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini con il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio durante lo scalo tecnico in Alaska. Pioggia enon danno tregua all’Emilia-Romagna e sale anche il numero delle vittime, arrivato ora a 8, con migliaia di persone evacuate in tutta la regione. Dopo essere stata aggiornata sulla situazione meteorologica e sulle criticità del territorio colpito – al ...

Sempre più grave la situazione in Emilia Romagna colpita dal Maltempo, Ci sono vittime, 21 fiumi esondati, 250 frane. Musumeci: "Entro l'anno nuovo piano contro il dissesto", domani cdm sull'alluvione ...