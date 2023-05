Maltempo | Meloni “Governo c’è | al fianco di popolazioni e istituzioni”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia, segue costantemente l’evoluzione dell’emergenza meteo che ha colpito in particolare l’Emilia-Romagna e da Anchorage, in Alaska – dove si trovava per uno scalo tecnico durante il viaggio che la porterà al G7 di Hiroshima in Giappone – ha partecipato in videoconferenza a un punto del Comitato operativo della Protezione Civile, con il ministro Nello Musumeci, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che ha aggiornatosulla situazione meteo e sulle criticità che permangono sul territorio. Nel corso del collegamento,ha dato la disponibilità immediata a convocare un Consiglio dei ministri per approvare, ove fosse necessario, ulteriori misure d’emergenza: “Ilc’è, al ...

Sono almeno sei le vittime del Maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna, tutte in provincia di Forlì, con circa quattromila evacuati e diverse scuole chiuse. È il bilancio dopo 14 fiumi esondati, che ...Ci sono almeno sei vittime, tutte in provincia di Forlì, in seguito all'ondata di maltempo che ha investito l'Emilia Romagna con l'esondazione di 14 fiumi, allagamenti e frane. La protezione civile: " ...