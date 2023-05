Maltempo | Mattarella chiama Bonaccini Dal governo altri 20 milioni

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Drammain Emilia-Romagna. Il presidente della Repubblica, Sergio, ha telefonato al governatore, Stefano, per esprimere vicinanza e solidarietà alle comunità colpite dall'emergenza e il cordoglio per le vittime. Almeno 9 i morti per l'ondata che ha colpito anche le Marche e la Toscana. Una riunione del Consiglio dei ministri è stata convocata per martedì prossimo. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue costantemente l'evoluzione della situazione e da Anchorage, in Alaska - dove si trovava per uno scalo tecnico durante il viaggio verso al G7 di Hiroshima in Giappone - ha partecipato in videoconferenza a un punto del Comitato operativo della Protezione civile. «Ilc'è, al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio», le parole di Meloni nel corso ...