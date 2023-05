Maltempo | l' esperto | «In 36 ore la pioggia di tre mesi | effetto stau sulla Romagna e cambiamento climatico» Precipitazioni record a maggio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) In trentasei ore inha piovuto il triplo di quanto dovrebbe piovere per tutto il mese di. L'eccezionalità di questa seconda alluvione in poche settimane in Roomagna è...

, cosa è successo in Emilia Romagna Che tipo di fenomeni si siano scatenati sulla regione dell'Emilia Romagna lo spiega l', il climatologo e ricercatore del Crn Massimiliano Pasqui ...Quanto alle previsioni fatte finora, l'sostiene che 'sono state perfette' e che 'il riscaldamento climatico ci aveva abituato a temporali difficili da anticipare, che in 3 o 4 ore scaricano ...L'ha anticipato che nel futuro i fenomeni saranno così intensi e più rari, ma per questo ...ma poi in alcune zone esposte come Emilia Romagna e Marche - da venerdì tornerà di nuovo il, ...

Maltempo, l'esperto: "Il caldo è ancora lontano. Ecco che estate avremo" NapoliToday

Quanto durerà il maltempo “In linea generale la situazione è bloccata– rispondono gli esperti di ‘3bMeteo’- gli anticicloni restano lontani dal Mediterraneo e dall’Italia, che di fatto continuano da ...Previsioni meteo, ancora maltempo sull'Italia. Per il caldo bisognerà aspettare ancora un po’. Ecco quanto durerà.