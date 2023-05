Maltempo | l' esperto | «In 36 ore la pioggia di tre mesi | effetto stau sulla Romagna» Cos' è e come influisce sul cambiamento climatico

(Di mercoledì 17 maggio 2023)Emilia- In trentasei ore inha piovuto il triplo di quanto dovrebbe piovere per tutto il mese di maggio. L'eccezionalità di questa seconda alluvione in poche...

, cosa è successo in Emilia Romagna Che tipo di fenomeni si siano scatenati sulla regione dell'Emilia Romagna lo spiega l', il climatologo e ricercatore del Crn Massimiliano Pasqui ...Quanto alle previsioni fatte finora, l'sostiene che 'sono state perfette' e che 'il riscaldamento climatico ci aveva abituato a temporali difficili da anticipare, che in 3 o 4 ore scaricano ...L'ha anticipato che nel futuro i fenomeni saranno così intensi e più rari, ma per questo ...ma poi in alcune zone esposte come Emilia Romagna e Marche - da venerdì tornerà di nuovo il, ...

Maltempo, l'esperto: "Il caldo è ancora lontano. Ecco che estate avremo" NapoliToday

A questa situazione si sono aggiunte diverse aggravanti: il ciclone si è praticamente fermato una volta raggiunto il Centro Italia, protraendo quindi il maltempo; i forti venti di bora sulla costa con ...Quanto durerà il maltempo “In linea generale la situazione è bloccata– rispondono gli esperti di ‘3bMeteo’- gli anticicloni restano lontani dal Mediterraneo e dall’Italia, che di fatto continuano da ...