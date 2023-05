...in Emilia - Romagna"."Il torrente Ravone è l'osservato speciale perché ci sono diverse frane sulla parte collinare che scendendo a valle entrano nel torrente e si gonfiano - ha aggiunto- . Ma ...Dunque, insiste, "lasciate libere le strade per favore, chiedo grandissima collaborazione. ... è stata emessa una nuova allerta rossa sulle stesse zone interessate dalnei giorni scorsi.'Vi chiedo di seguire le indicazioni il più possibile - è l'appello del sindaco- Non usate l'auto e nelle vie che indichiamo salite al primo piano, non scendete in cantina e garage. L'impatto ...

Maltempo, Lepore: "Evacuate tremila persone, paura per le frane" - Il Sole 24 ORE

Sul prolungamento della chiusura delle scuole "decideremo assieme ai sindaci più tardi". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, al termine dell'incontro in Protezione civile con il ministro ...Allagamenti a Bologna, Forlì, Cesena, Rimini, Faenza: i video sono scioccanti. A faenza, per esempio, alcune zone sono raggiungibili solo con la barca.