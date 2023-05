Maltempo | l’Emilia-Romagna è sommersa

Romagna - In trentasei ore in Romagna ha piovuto il triplo di quanto dovrebbe piovere per tutto il mese di maggio.'eccezionalità di questa seconda alluvione in poche settimane in ...Una donna e un uomo, in due città diverse dell'- Romagna, ... dice una donna che ha ripreso i danni provocati dala ... Sta svalicando le mura'acqua. Non c'è più niente', racconta un ...Ilsta mettendo alle corde- Romagna provocando morte e devastazione, i bollettini che arrivano fanno gelare il sangue con la prefettura di Forlì - Cesena che ha già comunicato la ...

Maltempo in Emilia-Romagna e Marche: almeno 3 morti. P. Civile: 5mila persone evacuate Il Sole 24 ORE