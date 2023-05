Maltempo | le immagini da Bologna Il Savena lambisce le case | evacuazione parziale in zona Ovest – I video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Continua l’emergenzain Emilia-Romagna. A causa delle incessanti piogge, anche nel capoluogo emiliano,, si sta verificando un innalzamento del livello del torrente, tale da prefigurare esondazioni in particolare nelladi via del Paleotto dal civico dispari 1 al civico dispari 9/4, quadrantedella periferia cittadina. Da San Ruffillo a Rastignano la situazione rimane delicata. A tutela della pubblica incolumità, il Comune ha emanato un’ordinanza didei seminterrati e piani terra degli edifici dellainteressata. «È obbligatorio evacuare i piani interrati e piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori. Nel caso in cui ciò non sia possibile e qualora non ci siano alternative praticabili per poter pernottare ...