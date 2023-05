Maltempo | le drammatiche immagini di una donna e una bambina bloccate nell’acqua

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La situazione più difficile, in queste ore di emergenza, è nel Cesenate. Sono quattro al momento i dispersi nell’alluvione tra Forlì e Cesena. Una delle persone disperse è la moglie dell’uomo ritrovato morto in provincia di Cesena, gli altri dispersi sono persone che avevano fatto richiesta di aiuto. “Prestate la massima attenzione”, sottolinea, in un post su Fb, Enzo Lattuca, sindaco di Cesena aggiornando sulla situazionee avvisando che è probabile una nuova esondazione del fiume Savio. L’avviso alla cittadinanza è dunque di allontanarsi dagli argini e abbandonare i piani terra e gli scantinati. Ledi unae di una bimbaUn video, con, mostra unache ...

... che in mattinata è stato nel Riminese, piegato anch'esso dal, e nel pomeriggio è corso a ... ha diffuso comunicazioni sempre più, per essere chiaro con i forlivesi: non è uno ...... vicinanza a popolazioni colpite 'Sono davvero molto preoccupanti ele immagini che ... Gian Luca Zattini, in un video messaggio in cui ha fatto il punto dell'emergenza2023 - 05 - ..., oltre 1.000 evacuati. A Cesena e Forlì esonda il fiume, Faenza sott'acqua: "Mettetevi in salvo"

Maltempo flagella in Centro Italia: le immagini drammatiche Virgilio Notizie

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – È drammatica la situazione maltempo in Emilia-Romagna. Lo fa sapere la Regione sottolineando che purtroppo, al momento sono due le vittime accertate, un uomo a Forlì e uno ...Il bilancio delle ultime ore a Forlì del sindaco Gian Luca Zattini: una notte drammatica, in molte zone non c'è elettricità. Ritrovato il corpo ...