(Di mercoledì 17 maggio 2023) "In tutta questa tragedia, noi comedipossiamo ritenerci abbastanza fortunati, nel senso che questa calamita' a caratterizzato in maniera molto piu' significativa altre province. Ma ...

https://www.chiamamicitta.it/wp - content/uploads/2023/05/.mp4 https://www.chiamamicitta.it/... motovedetta si arena per cercare surfista - VIDEO CISL Romagna: 'Emergenza, la priorità ...https://www.chiamamicitta.it/wp - content/uploads/2023/05/.mp4 https://www.chiamamicitta.it/... motovedetta si arena per cercare surfista - VIDEO CISL Romagna: 'Emergenza, la priorità ...

Maltempo, la prefetta di Rimini: "Tanti i danni nella provincia" - Italia Agenzia ANSA

"In tutta questa tragedia, noi come provincia di Rimini possiamo ritenerci abbastanza fortunati, nel senso che questa calamita' a caratterizzato in maniera molto piu' significativa altre province. Ma ...Il concerto di Bruce Springsteen previsto per giovedì 18 maggio a Ferrara non è stato cancellato, nonostante l’ondata di maltempo che ha ...