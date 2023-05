Maltempo in Toscana | strade devastate dalle frane a Marradi e nell’Alto Mugello

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Prosegue ilnella zona di, dove molterisultano interdette alla circolazione per smottamenti e. Difficile le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità anche per i mezzi di movimento terra. Al momento sono in corso le precipitazioni ed è presente la nebbia che impedisce la visibilità dagli elicotteri

Allarmeanche in. Frane, smottamento e alluvioni in diversi comuni. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella fa un aggiornamento su Facebook: 'Stiamo seguendo con attenzione la situazione dei ..., Alto Mugello In Alto Mugello, a causa del, alcune frazioni e centri abitati, per complessivi 500 abitanti, sono isolati sul versante romagnolo: Coniale, Bordignano, Piancaldoli (...Allerta arancione pere Marche

Maltempo in Toscana, danni in Alto Mugello: frazioni isolate e fiumi in allerta. Le previsioni LA NAZIONE

L’Italia è in ostaggio del meteo avverso, stretta nella morsa di un profondo vortice di bassa pressione. Come temuto, purtroppo le piogge eccessive hanno ...Il sindaco di Forlì: "È la fine del mondo"; Priolo: "Situazione molto complessa e l'emergenza non è ancora cessata" ...