Maltempo in Romagna | viabilità | mappa delle strade chiuse e treni sospesi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilinnon dà tregua. In due giorni di allerta rossa si registrano 14 fiumi e torrenti esondati tra Bolognese e. Una sola parola utilizzata dai sindacicittà e dei paesi colpiti: “disastro”, nel tentativo di descrivere una situazione che non si vedeva da decenni nel territorio emiliano-romagnolo, letteralmente sott’acqua. Scantinati esommersi, acqua arrivata fino ai piani alti dei palazzi, morti e dispersi: una situazione drammatica.Gli appelli sono gli stessi da parte dei primi cittadini: restate a casa e abbandonate gli argini dei torrenti, gli scantinati e garage e raggiungete i piani alti. Gli spostamenti quindi sono caldamente sconsigliati. Proviamo comunque a scattare una fotografia della situazione ...

Emilia, tre morti. Crolla il ponte della Motta. Allarme a Bologna: 'Spostamenti solo se urgenti'a Faenza, la testimonianza: 'Acqua salita in 10 minuti'. Le angoscianti urla ...Le cronache, minuto dopo minuto, ci stanno purtroppo raccontando una situazione drammatica e disastrosa in Emilia -con due vittime a causa dele il già fragile territorio colpito da una nuova alluvione dopo quella delle scorse settimane. Le condizioni meteo delle ultime ore sono bloccate a causa ...La cronaca di questi giorni accende i fari soprattutto sull'Emilia -e sulle Marche che si trovano in uno stato di emergenza da alluvione, ma ilnon allenta la morsa e interessa, seppure con impatti diversi, gran parte del Paese. La Protezione civile ...

Continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo in Emilia Romagna: due persone sono morte e almeno quattro risultano al momento disperse. Dopo che è stato ritrovato senza vita l'uomo che risultava ...