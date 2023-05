Maltempo in Emilia Romagna | vertice tra Meloni | Musumeci e Bonaccini | ' Mettere in sicurezza le persone'

(Di mercoledì 17 maggio 2023)in, si è tenuto unal Comitato operativo, presieduto dal ministro Nello, nella sede della Protezione civile, per fare il punto della situazione. In ...

inRomagna: la situazione . F1, Ferrari blocca gli aggiornamenti a Imola . Bilancio provvisorio: 5 morti, 5mila evacuati . Previsioni preoccupanti anche per il fine settimana . L'...Drammain- Romagna: morti e dispersi. "18 Comuni sott'acqua"AGI - Una storia a lieto fine, in mezzo al fango e alla devastazione delche si è abbattuto sull'Romagna, due neoanate sono state salvate dai Vigli del Fuoco . Dopo la pioggia incessante che si è abbattuta ieri a Castrocaro Terme, in provincia di Forlì, le ...

Emergenza maltempo e alluvione in Emilia-Romagna e Marche, la diretta: 3 morti e 4 dispersi, città sott'acqua Virgilio Notizie

Nel Bolognese è anche crollato un ponte. E il maltempo, per ora, non sembra intenzionato a dare tregua. Alluvione in Emilia-Romagna: le vittime Secondo quanto riportato dalla agenzie di stampa, la ...Logo ilGiornale.it · Avatar utente · Hot · Avatar di Agenzia Vista · Un uomo tratto in salvo da casa allagata a Riccione e portato in spalla da un Vigile del Fuoco · Avatar di Agenzia Vista · Maltempo ...