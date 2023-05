Maltempo in Emilia Romagna | una delle vittime trascinata per 20 chilometri

(Di mercoledì 17 maggio 2023) E’ stato identificato il cadavere della donna trovata morta in spiaggia a Zadina di Cesenatico. Lo riporta il Corriere di. Si tratta di Palma Marinella Maraldi: la 60enne era scomparsa durante la piena di questa notte a Ronta di Cesena. Era scesa nei campi a fronte di casa col marito Sauro Manuzzi. I due sono stati investiti dall’acqua. L’uomo è morto per un malore conseguente allo sforzo compiuto per resistere alla fiumana. La moglie è stavia per 20 km. Il suo corpo è stato rinvenuto in spiaggia a Zadina.dai corsi d’acqua in piena fino al mare. Per identificarla è stato necessario l’intervento sul posto, coordinato da carabinieri e capitaneria di porto, da parte di un parente.

L'alluvione che ha piegato l'- Romagna e ilche sta imperversando nelle Marche e in Toscana - sintomo fin troppo pulsante del cambiamento climatico in atto, che, unito al dissesto idrogeologico che segna il ...Arancione su pianura e costa ferrarese Allerta meteo rossa anche domani, giovedì 18 maggio , su tutta la Romagna, pianura bolognese e modenese, colline montane dell'centrale e bolognese; arancione su pianura e costa ferrarese. Anche se domani non sono previste precipitazioni sul territorio regionale, le piogge elevate di martedì 16 e mercoledì 17 maggio, ...Ansia e solidarietà per le persone e i territori coinvolti dall' ondata diche inRomagna sta provocando morti e moltissimi danni . Anche Laura Pausini , nata a Faenza e cresciuta a Solarolo (entrambe in provincia di Ravenna ), sta seguendo con apprensione ...

A seguito di discussioni tra la Formula 1, il Presidente della FIA, le autorità competenti, compresi i Ministri competenti, il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, il Presidente della Regione ...GP Imola cancellato - Arriva la reazione della Scuderia Ferrari in merito alla cancellazione del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna previsto inizialmente per il prossimo weekend. Il f ...