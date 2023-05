Maltempo in Emilia-Romagna | salgono a 8 le vittime Fiumi esondati | migliaia di persone evacuate tra Forlì | Faenza e Cesena

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Continua l’emergenzain, con centinaia di soccorritori impegnati,die un bilancio delleche si fa sempre più pesante. Nella notte si sono registrate nuove esondazioni e centinaia dihanno dovuto abbandonare le loro case. I morti accertati sono ora 8: tre a, tre a, una donna atico e un uomo nel ravennate. Tra le, un anziano è stato trovato morto in via Firenze a, vicino agli argini del fiume Montone: è morto annegato al piano terra della sua abitazione. La moglie è stata soccorsa al piano superiore alle ore 22. Ha riferito di non sapere dove fosse il marito, che è stato ...

Continua, purtroppo, ad aggravarsi il bilancio delinRomagna: otto i morti e un disperso. Quattromila gli evacuati mentre sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani. Allagamenti diffusi in 24 comuni.Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al presidente della Regione- Romagna, Stefano Bonaccini, per esprimere la sua vicinanza e il cordoglio per le vittime dell'alluvione. Il Capo dello Stato segue la situazione e si tiene in contatto con le autorita' locali ...La Regione: 'Situazione gravissima' Emergenza, la storia del fiume Misa ci insegna: ripristinare subito Italia Sicurae Marche: inondazioni, scuole chiuse e disagi alla ...

"Non ha mai piovuto così a Bologna e in Emilia-Romagna da quando si misurano i livelli idrici ... è stata emessa una nuova allerta rossa sulle stesse zone interessate dal maltempo nei giorni scorsi.ROMA – “Buon lavoro alle squadre di volontari attivate dall’agenzia regionale di protezione civile del Lazio, per far fronte all’emergenza in Emilia-Romagna. Come sempre presenti in qualsiasi emergenz ...