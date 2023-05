Maltempo in Emilia Romagna | morte 9 persone | scuole chiuse domani a Bologna

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Fiumi esondati. Autostrade e stazioni ferroviarie invase dall’acqua. Piazze cittadine trasformate in un lago. E un bilancio che si aggrava di ora in ora: sono nove i morti per il first appeared on il manifesto.

A causa deldi questi giorni in- Romagna è stato annullato il Gran Prix di Formula 1 di Imola, chiamato anche Gran Premio del Made in Italy e dell'Romagna. - A causa deldi questi ...Nove morti, alcuni dispersi, migliaia di sfollati. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime e dei danni causati dalinRomagna. Un'emergenza ancora in corso, con l'Arpa- Romagna che invita la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità e dei sindaci per la messa in sicurezza delle ......invaso dall'acqua durante l'alluvione che ha colpito l'- Romagna. Le immagini dal drone. Il Gran Premio di Formula 1 previsto per il weekend è stato annullato a causa dell'emergenza

Maltempo in Emilia-Romagna, la diretta video da Bologna Corriere TV

Una comunicazione che si allinea alle parole del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che in mattinata aveva dichiarato che sarebbe stato "opportuno il rinvio del GP di Imola alla luce ...Le piogge e il maltempo degli ultimi giorni cambiano lo scenario sul fronte dell'emergenza siccità: la crisi idrica non è alle spalle, ma ora i razionamenti potrebbero essere più lontani.