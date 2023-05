Maltempo in Emilia Romagna | Meloni | “Pronti per gli aiuti necessari”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) "Una nuova ondata di forteha colpito oggi molte zone, in particolare l'dove il fiume Savio è esondato a Cesena e alcuni territori al nord delle Marche. Desidero esprimere la mia totale vicinanza alle popolazioni colpite. Il Governo segue con attenzione l'evolversi degli eventi ed è pronto ad intervenire per gli", ha scritto su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia. Ma sono tanti gli esponenti politici e delle istituzioni che hanno espresso solidarietà e preoccupazione per quanto sta avvenendo inin queste ore. (LA DIRETTA)

'La realtà ha superato le peggiori previsioni, è davvero drammatica in molte zone dell'Romagna", ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Diversi esponenti politici e delle istituzioni hanno espresso la propria solidarietà alle popolazioni colpiteNon si placa l'ondata disull'Italia. E' ancora allerta meteo suRomagna e Marche, dopo una giornata caratterizzata da pioggia battente, alluvioni, esondazioni e frane. Allerta arancione e gialla in diverse ...Romagna sotto l'acqua. Due morti, a Cesena persone sui tetti. Evacuati in migliaia. Bologna: Ravone a rischio esondazione, mamma e figlia rischiano di annegare: i residenti ...

Se vuoi continuare a leggere OggiTreviso disattiva il tuo adblocker oppure abbonati. ''Siamo davanti a una situazione disastrosa. Dobbiamo essere lucidi e non perdere la calma e concentrarci sulle pri ...Ma le paratie costano tanto e io sono solo un pensionato…». Emergenza maltempo in Emilia-Romagna, le notizie in diretta Durante la bomba d’acqua, tra le 9 e le 10, si sono fermati i treni lungo la ...