Maltempo in Emilia Romagna | l’Enpaf farmacisti stanzia un fondo per le comunità colpite

(Di mercoledì 17 maggio 2023), Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza, ha approvato oggi un provvedimento per assicurare interventi assistenziali in favore dei pensionati residenti e degli iscritti residenti o con attività lavorativa nei territori delle Province di Reggio-, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dallo scorso 1° maggio e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Gli interventi assistenziali saranno erogati in relazione ai danni alla casa di abitazione o alla sede dell’esercizio (farmacia o parafarmacia) e la scadenza per presentare la domanda è fissata al 15 settembre. Il contributo è previsto anche in favore degli iscritti per i quali è intervenuta la cessazione o sospensione dell’attività lavorativa e coloro ...

...eccezionali che hanno nuovamente interessato l'- Romagna e le Marche , estendendo il piano di iniziative attivato nelle scorse settimane ai Comuni colpiti dalla nuova ondata di. Per ...inRomagna, la strada inghiottita dalla frana a Sarsina. 'Siamo isolati'. Il video choc Il dolore per la sua terra 'Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente ...inRomagna, la strada inghiottita dalla frana a Sarsina. 'Siamo isolati'. Il video choc, allagamenti sull'autostrada A14: chiusi due tratti. Ecco i percorsi da non fare Il ...

ANCONA- L'emergenza maltempo gestita anche nel mondo del calcio in modo più o meno indiretto. Il Lecco, ospite domani sera (20.30) dell'Ancona al Del Conero per l'andata ...BOLOGNA - "Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i ...