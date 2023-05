Maltempo in Emilia Romagna? Il clima non c' entra Colpa degli amministratori e manutenzione assente

Esondati 14 fiumi. Bonaccini: "Questo per noi è un nuovo terremoto". Almeno otto persone sono morte a causa dell'ondata diche sta travolgendo l'- Romagna. Nello specifico, tre decessi sono stati registrati a Forlì, in Via Firenze e nel quartiere Cava, mentre un'altra persona è morta nel Cesenate dopo ..."Il governo Meloni è e sarà al fianco dei territori per fronteggiare questa catastrofe". 'Sono ore drammatiche per alcune Regioni, a partire dall'- Romagna. A causa del, i danni, e purtroppo anche le vittime, continuano a crescere e a preoccupare, in particolare modo nell'area romagnola. Con sincera apprensione per le ...Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha avviato una campagna di raccolta fondi a favore della popolazione di Faenza, città del Ravennate devastata dalche sta colpendo l'- Romagna. ...

Il cambiamento climatico è il fenomeno dietro l'alluvione in Emilia Romagna, ma gli agenti di questa sono due: siccità ed effetto Stau. Ecco cos'è e quali sono le zone più a rischio.Proseguiranno anche per l’intera giornata di domani 18 maggio la riduzione del numero di corse, le deviazioni e i rallentamenti per i treni Alta Velocità, Intercity e regionali che percorrono le linee ...