Maltempo in Emilia-Romagna | i morti accertati salgono a 5 Migliaia persone evacuate | 14 fiumi esondati ed evacuazioni tra Faenza | Cesena e Forlì

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Proseguono le operazioni di soccorso inper l’emergenza. Nella notte si sono registrate nuove esondazioni e centinaia dihanno dovuto abbandonare le loro case. Nel corso delle ore il bilancio delle vittime è salito a 5. A renderlo noto è la prefettura di. Tre vittime sono state trovate a, una a Ronta die una atico. Un anziano è stato trovato morto in via Firenze a, vicino agli argini del fiume Montone: è morto annegato al piano terra della sua abitazione. La moglie è stata soccorsa al piano superiore alle ore 22. Ha riferito di non sapere dove fosse il marito, che è stato poi trovato senza vita. Altre due vittime sono state ...

Cesena, 17 maggio 2023 Le immagini dei soccorsi coi gommoni in strada a Cesena dopo l'esondazione del fiume Savio, a causa della forte ondata diche ha colpito la zona. Vigili del FuocoLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha sottolineato intervenendo a un punto del Comitato operativo della Protezione Civile sulinRomagna, in videoconferenza da Anchorage, ...Il Gp di Imola e dell'Romagna , sesta prova del Mondiale di Formula 1 in programma domenica 21 maggio sul circuito ...programma nel weekend per favorire i soccorsi nelle zone colpite dal

Toscana e Marche sono alle prese, come altre regioni, con il tremendo maltempo che sta mettendo in ginocchio l'Italia. Allagamenti e frane nelle ultime ore.In queste ore di emergenza maltempo, tuttavia, sono tante le realtà territoriali impegnate nel raccontare ed aggiornare i propri ascoltatori su quanto sta accadendo in Emilia-Romagna. Uno degli esempi ...