Maltempo in Emilia-Romagna | esondazioni ed evacuazioni tra Faenza | Cesena e Forlì Gli appelli sui social | «L’acqua sta salendo»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un uomo è morto per l’ondata diin. Un anziano che abitava in via Firenze avicino agli argini del fiume Montone. È morto annegato al piano terra della sua abitazione. La moglie è stata soccorsa al piano superiore alle ore 22. Ha riferito di non sapere dove fosse il marito. Che è stato poi trovato senza vita. C’è un morto anche a Ronta diin via Masiera Seconda. Si tratta di un uomo di 70 anni. Risulta ancora dispersa la moglie. Intanto continuano a tracimare i fiumi. Molte zone sono allagate e lecontinuano. «La realtà ha superato le peggiori previsioni», ha detto il presidente della regione Stefano Bonaccini. Il fiume Santerno a Ravenna e il Lamone sono esondati. Le popolazioni sono state evacuate., ...