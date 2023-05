Maltempo in Emilia Romagna | cosa è successo esattamente e cosa rischiamo nei prossimi giorni | ora il pericolo si sposta sul Piemonte

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Punte di 300 millimetri di pioggia in poche ore hanno provocato eventi alluvionali di portata storica in. Gli esperti: «L’Italia in un cuneo depressionario». Quando ne usciremo? «Non prima di otto». Nel fine settimana rischia il

Drammain- Romagna. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al governatore, Stefano Bonaccini, per esprimere vicinanza e solidarietà alle comunità colpite dall'......- Prosegue senza sosta l'impegno del personale e dei mezzi Anas (Gruppo FS Italiane) per fronteggiare la nuova forte ondata diche dalla scorsa notte sta interessando la regione- ...AGI/Vista - Il Ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha sorvolato, con i vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, i territori flagellati dall'ondata di

Il governo interviene per dare una mano concreta alle popolazioni dell'Emilia Romagna duramente colpite dal maltempo. Il bilancio è di 9 morti. L'esecutivo ha predisposto già… Leggi ...«Sono nove i morti per il maltempo in Emilia-Romagna». Lo ha detto in presidente della Regione Stefano Bonaccini. Questo perché nel calcolo delle vittime, fanno sapere dall’esecutivo regionale, è stat ...