Maltempo in Emilia Romagna | Bonaccini | ' Notte drammatica | allerta ancora massima'

Nell'- Romagna sconvolta dal, una donna è stata trovata morta oggi sulla spiaggia di Zadina, sul litorale nord, di Cesenatico . La conferma è arrivata dal sindaco Matteo Gozzoli, ma sul ...Il ministro e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha - prima scritto e poi cancellato - il tweet in cui parlava sia della situazione drammatica dei danni delin- Romagna sia ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacain- Romagna, città sott'acqua: la situazione Drammatico il bilancio, ci sono anche delle vittime. Un uomo, che era stato dato ...

Maltempo in Emilia Romagna: 4 morti e altri ancora dispersi. Chiusa la A14 La Gazzetta dello Sport

Firenze, 17 maggio 2023 - "Stiamo seguendo con attenzione la situazione dei comuni dell'alto Mugello. Marradi, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio sono isolati sul versante romagnolo per le frane. Si pos ...Emergenza maltempo anche a Bologna. Nel capoluogo dell’Emilia-Romagna le strade sono piene di acqua, fango e detriti. Le immagini mostrano via Saffi completamente allagata. A Bologna è in arrivo il ...