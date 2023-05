Maltempo in Emilia Romagna | Bonaccini in conferenza stampa | «Un nuovo terremoto» Piantedosi | «Priorità è l’incolumità della persone»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) «A pochi giorni dall’anniversarioprima scossa didel 2012, non esito a dire che siamo di fronte ad un altro» per la portata dei danni delche sta colpendo l’. A dirlo è il governatoreregione, Stefano, durante lanella sedeprotezione civile regionale con il ministro dell’Interno, Matteo, il vice ministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, e la vice presidenteRegione Emili-, Irene Priolo. «Il nostro pensiero va alle 8 vittime e ad alcuni dispersi. A loro e alle loro famiglie va tutto il cordoglioRegione», ha ...

Continua, purtroppo, ad aggravarsi il bilancio delinRomagna: otto i morti e un disperso. Quattromila gli evacuati mentre sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani. Allagamenti diffusi in 24 comuni.Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al presidente della Regione- Romagna, Stefano Bonaccini, per esprimere la sua vicinanza e il cordoglio per le vittime dell'alluvione. Il Capo dello Stato segue la situazione e si tiene in contatto con le autorita' locali ...La Regione: 'Situazione gravissima' Emergenza, la storia del fiume Misa ci insegna: ripristinare subito Italia Sicurae Marche: inondazioni, scuole chiuse e disagi alla ...

I quattro hanno fatto il punto sugli interventi in corso, condiviso la necessità di uno sforzo straordinario di tutti i corpi dello Stato e istituzioni nei soccorsi e nella gestione dell’emergenza: la ...ROMA – “Buon lavoro alle squadre di volontari attivate dall’agenzia regionale di protezione civile del Lazio, per far fronte all’emergenza in Emilia-Romagna. Come sempre presenti in qualsiasi emergenz ...