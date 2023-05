Maltempo in Emilia Romagna | almeno due vittime

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Non si placa l’ondata disull’Italia. Allerta sulle regioni del centro, in particolare sull’, già colpita dall’alluvione a inizio mese. Scuole chiuse a Ravenna e Bologna. Centinaia di persone evacuate, stop ai treni

DETRITI ED EVACUATI Migliaia gli evacuati in tutta l'- Romagna, epicentro del, in allerta rossa anche oggi. Marche e Abruzzo fanno i conti con piene, frane e fiumi di fango. Il ...Altri 10 giorni diSecondo le previsioni ci aspettano altri dieci giorni di tempo ... Le piogge proseguiranno, interessando soprattutto l'- Romagna e il Tirreno, solo giovedì ci sarà una ...Un uomo è morto per l'ondata diin- Romagna. Un anziano che abitava in via Firenze a Forlì vicino agli argini del fiume Montone. È morto annegato al piano terra della sua abitazione. La moglie è stata soccorsa al ...

Maltempo in Emilia-Romagna, esondazioni ed evacuazioni tra Faenza, Cesena e Forlì. Gli appelli sui social: «L'acqua ... Open

In fuga sui tetti e in elicottero tra le vie di Cesena inondate. È il ritratto che sintetizza la paura vissuta in queste ore in Romagna. Due settimane dopo la rottura degli argini del ...Ancora maltempo alluvionale nelle prossime oreProsegue la fase di maltempo che da Martedì ha colpito duramente l'Emilia Romagna e alcuni settori delle Marche. Alluvioni, frane, tantissimi disagi e ...