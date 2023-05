Maltempo in Emilia Romagna | almeno due vittime e una dispersa

(Di mercoledì 17 maggio 2023) A Ronta di Cesena in via Masiera Seconda risulta ancorala moglie dell'uomo annegato. Nella notte i fiumi hanno continuato a uscire dagli argini e l'acqua invade diverse aree della. Sono stati allestiti punti di accoglienza e la raccomandazione è di rimanere ai piani alti. Migliaia gli evacuati. A Faenza persone sui tetti e soccorsi in elicottero. Scuole chiuse da Bologna a Rimini. Stop alla circolazione dei treni. E' allerta anche nelle Marche e in Toscana

7.00 Allagamenti su A14, ipotesi chiusure Ilcontinua ad investire la Penisola e in particolare l'Romagna. Le piogge stanno "determinando diffusi allagamenti nell'area romagnola dove in molti casi lungo la A14 l'acqua ha ......forti piogge che da oltre 24 ore stanno interessando in particolare i settori orientali dell'... due morti e almeno un disperso Ci sono almeno due vittime nell'ondata diche ha investito ...Novecento persone evacuate inRomagna, con strutture allagate e fiumi in piena o esondati, ... Il territorio, a causa del, è interessato da diverse frane e smottamenti che bloccano le ...

Maltempo in Emilia-Romagna, esondazioni ed evacuazioni tra Faenza, Cesena e Forlì. Gli appelli sui social: «L'acqua ... Open

Giusto per dare una proporzione: in questa tranche di maltempo in Emilia Romagna si calcolano 300 milioni di euro di danni subiti solo dalle attività agricole e dalle infrastrutture. Sott'acqua sono ...Massimiliano Pasqui, climatologo e ricercatore del Cnr: «Superata in un giorno la media trentennale dell’intero mese di maggio. Due eventi in sequenza rari». «La siccità I terreni perdono la capacità ...