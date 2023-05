Maltempo in Emilia-Romagna | almeno 9 morti Treni sospesi | chiusi tratti A14 Annullato Gp Imola

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Oltre 4mila sfollati, verso il rinvio per le scadenze fiscali. Preoccupante anche la situazione nelle Marche e sull’appennino Tosco-no. Allerta rossa della Protezione civile anche per domani. Piantedosi: «verso decreto legge per gestire l’emergenza». Cdm martedì prossimo

Continua, purtroppo, ad aggravarsi il bilancio delinRomagna: otto i morti e un disperso. Quattromila gli evacuati mentre sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani. Allagamenti diffusi in 24 comuni....un decreto legge per l'- Romagna è possibile" e "ci sarà un coordinamento dei ministri interessati già nel pomeriggio per cominciare a fare il punto" sule sulle alluvioni in- ...... anche importanti, tra Reggioe Rimini. Salgono a 8 i morti : 7 in provincia di Forlì - ... Questa la situazione sull'ondata diche si sta abbattendo da ieri in regione e che ha fatto ...

L'Ente ha approvato un provvedimento per assicurare interventi assistenziali in favore dei pensionati residenti e degli iscritti – o loro superstiti - residenti o con attività lavorativa nei territori ...BOLOGNA – ll bilancio del maltempo in Emilia Romagna si aggrava di ora in ora: sono otto i morti ma ci sono anche “alcuni dispersi”. Quattromila gli sfollati. A Cesena alcune persone sono state ...