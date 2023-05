Maltempo in Emilia Romagna | almeno 8 i morti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Salgono a 8 iper ilin: 6 in provincia di Forlì-Cesena, un uomo nel Ravennate e uno del Bolognese, mentre risultano ancora alcune persone disperse e sono migliaia gli evacuati, un dato in aumento costante. Sono 21 i fiumi esondati anche in più punti e 22 i corsi d’acqua che hanno superato il livello 3, massimo allarme. Aumentano a 35 i Comuni con allagamenti tra lae il Bolognese e a 48 quelli con frane, anche importanti, tra Reggioe Rimini. Questa la situazione sull’ondata diche si sta abbattendo da ieri in regione e che ha fatto registrare punte fino a 70 millimetri di pioggia, con una media si 50 millimetri, sulla montagna e collina romagnola e bolognese e 20 millimetri in media nella montagna e collina ...