Maltempo in Emilia-Romagna | almeno 6 morti Treni sospesi | chiusi tratti A14 Verso annullamento Gp Imola

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Oltre 4mila sfollati,il rinvio per le scadenze fiscali. Preoccupante anche la situazione nelle Marche e sull’appennino Tosco-no. Allerta rossa della Protezione civile anche per domani

BOLOGNA - Non pioverà nella giornata di giovedì 18 maggio in- Romagna, anche oggi devastata dal( segui la diretta ) , ma la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta rossa di 24 ore che ricalca, per zone ed estensione, le stesse valide ...... Faenza, Cesena e in parte anche Imola hanno subito danno enormi dall'ondata di. Trasporti ...Il personale dei team di Formula 1 è stato invitato dagli organizzatori del Gran Premio dell'...13.24 F.1:, annullato Gp di Imola Il Gp dell'Romagna, in programma nel weekend, è stato ufficialmente annullato per la grave situazioneche sta mettendo a dura prova tutta la Regione. L'...

È una delle conseguenze dell’emergenza maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna, ma non solo. «Cambio di scenario e prospettive più ottimistiche sulla quantità di risorsa idrica disponibile nel ...ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue costantemente l’evoluzione dell’emergenza meteo che ha ...