Maltempo | in Emilia Romagna almeno 5 vittime DIRETTA

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ancora piogge e allerta rossa. Nella notte i fiumi hanno continuato a uscire dagli argini e l'acqua invade diverse aree della. Diverse persone risultano disperse. Preoccupazione a Bologna per il Ravone. Scuole chiuse. Meloni: "Pronti a fare subito un Cdm". Allerta arancione per Toscana e Marche

IlinRomagna e Marche colpisce anche la circolazione ferroviaria , in particolare la tratta Bologna - Firenze e la linea adriatica, con ripercussioni sui convogli diretti o in partenza ...La Regione: 'Situazione gravissima'e Marche: inondazioni, scuole chiuse e disagi alla circolazione. Bimbe bloccate in casa salvate con l'elicottero, allerta arancione a ...inRomagna: la situazione . F1, Ferrari blocca gli aggiornamenti a Imola . Bilancio provvisorio: 5 morti, 5mila evacuati . Previsioni preoccupanti anche per il fine settimana . L'...

Il ministro in contatto con istituzioni e associazioni coinvolte ROMA (ITALPRESS) - Per il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ...Ha collaborato anche la Polizia Locale di Maranello che ha dato supporto per gestire il traffico. ","path":"/modena/cronaca/scontro-tra-autocarro-e-ferrari-durante-un-test-sullestense-34af689e","publi ...