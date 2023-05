Maltempo in Emilia-Romagna | almeno 5 morti Treni sospesi | chiusi tratti A14

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Preoccupante anche la situazione delle Marche. Allerta della Protezione civile in gran parte delle Regioni italiane. Sopralluogo in elicottero del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nelle zone maggiormente devastate dall’acqua

Il fortee gli allagamenti che continuano a interessare tutta l'area fra- Romagna, Marche e Toscana stanno causando la riduzione delle corse e rallentamenti ai treni alta velocità, Intercity e ..."Aiuto, siamo qui". Sono le voci nella notte di alcuni abitanti di Faenza, inRomagna, piegata dall'alluvione, che chiedono di essere salvati dai vigili del fuoco. L'acqua ha raggiunto i piani alti delle abitazioni. "È una nottata che non potremo mai dimenticare", ha poi ...12.40- Romagna, la vicinanza del Colle In una telefonata al governatore Bonaccini il presidente Mattarella ha espresso solidarietà per le popolazioni colpite dalin- Romagna, con il cordoglio per le vittime. A Bonaccini, comunica il suo staff, è giunta anche la vicinanza della premier Meloni. Nel vertice alla Protezione civile "hanno condiviso ...

(Agenzia Vista) Cesena, 17 maggio 2023 Le immagini dei soccorsi coi gommoni in strada a Cesena dopo l'esondazione del fiume Savio, a causa ... Meloni collegata da Alaska con Protezione civile: "Massima disponibilità ad aiutare Emilia Romagna"