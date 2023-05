Maltempo in Emilia-Romagna | almeno 5 morti Treni sospesi | A14 chiusa

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Preoccupante anche la situazione delle Marche. Allerta della Protezione civile in gran parte delle Regioni italiane. Sopralluogo in elicottero del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nelle zone maggiormente devastate dall’acqua

inRomagna: la situazione . F1, Ferrari blocca gli aggiornamenti a Imola . Bilancio provvisorio: 5 morti, 5mila evacuati . Previsioni preoccupanti anche per il fine settimana . L'...Drammain- Romagna: morti e dispersi. "18 Comuni sott'acqua"AGI - Una storia a lieto fine, in mezzo al fango e alla devastazione delche si è abbattuto sull'Romagna, due neoanate sono state salvate dai Vigli del Fuoco . Dopo la pioggia incessante che si è abbattuta ieri a Castrocaro Terme, in provincia di Forlì, le ...

Emergenza maltempo e alluvione in Emilia-Romagna e Marche, la diretta: 3 morti e 4 dispersi, città sott'acqua Virgilio Notizie

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue costantemente l’evoluzione dell’emergenza meteo che ha colpito in particolare l’Emilia-Romagna e, da Anchorage in Alaska – dove si trovava per uno ...Un maggio così piovoso non si vedeva da anni. Continua l’ondata di maltempo su tutta la penisola e cresce ancora il bilancio delle vittime. Nel mirino ...