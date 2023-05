Maltempo | in Emilia Romagna almeno 3 vittime | un uomo a Forlì e due nel Cesenate

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ancora piogge e allerta rossa. Nella notte i fiumi hanno continuato a uscire dagli argini e l'acqua invade diverse aree dellaquattro persone disperse nella provincia-Cesena. Preoccupazione a Bologna per il Ravone. Scuole chiuse. Allerta arancione per Toscana e Marche

DIRETTA -in- Romagna, un'altra notte da incuboL'accostamento tra la tragedia in corso che stanno vivendo i cittadini inRomagna , fragellata dalcome le Marche e la Toscana , e la partita di calcio tra Milan e Inter non è andata ......da questa mattina nei territori di Forlì - Cesena colpiti dall'eccezionale ondata di. Il ... Le squadre regionali affiancheranno quelle già operanti nelle zone alluvionate dell'Romagna in ...

Maltempo Emilia Romagna e Marche: allerta per il Misa a Senigallia. Riccione allagata La Repubblica

(Agenzia Vista) Forlì, 16 maggio 2023 "Pensiamo alla salute nostra e dei nostri cari. Non ci spostiamo per nessun motivo. Purtroppo è una situazione che non riusciamo più a contenere e monitorare. Qu ...Roma, 17 mag. (askanews) – C’è un’altra vittima del maltempo in Emilia Romagna. Un uomo di 70 anni è morto a Ronta di Cesena, frazione del comune di Cesena. La figlia ha dato l’allarme segnalando ...