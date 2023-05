Maltempo | in Emilia Romagna almeno 3 vittime | un uomo a Forlì e due nel Cesenate DIRETTA

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ancora piogge e allerta rossa. Nella notte i fiumi hanno continuato a uscire dagli argini e l'acqua invade diverse aree della. Diverse persone risultano disperse. Preoccupazione a Bologna per il Ravone. Scuole chiuse. Allerta arancione per Toscana e Marche

Romagna, tre morti. Crolla il ponte della Motta. Allarme a Bologna: 'Spostamenti solo se urgenti'a Faenza, la testimonianza: 'Acqua salita in 10 minuti'. Le angoscianti urla ...Le cronache, minuto dopo minuto, ci stanno purtroppo raccontando una situazione drammatica e disastrosa in- Romagna con due vittime a causa dele il già fragile territorio colpito da una nuova alluvione dopo quella delle scorse settimane. Le condizioni meteo delle ultime ore sono bloccate ...La cronaca di questi giorni accende i fari soprattutto sull'- Romagna e sulle Marche che si trovano in uno stato di emergenza da alluvione, ma ilnon allenta la morsa e interessa, seppure con impatti diversi, gran parte del Paese. La Protezione ...

Il maltempo continua a imperversare in Emilia Romagna: 3 morti tra Forlì, Cesena e Cesenatico, almeno 4 i dispersi. Autostrade sconsiglia di spostarsi.Da Brescia all'Emilia Romagna per fronteggiare la devastazione causata dalla violenta ondata di maltempo di questi giorni. Sono partite questo mercoledì mattina, dal Comando di via Scuole, tre squadre ...