Maltempo in Emilia-Romagna | almeno 3 morti Treni sospesi | A14 chiusa

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Allerta della Protezione civile in gran parte delle Regioni italiane. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è in partenza per la zona dellamaggiormente devastata dall’acqua

Iva Zanicchi ha commentato il suo post: 'Gli artisti hanno il cuore grande lo dimostreremo aiutando l'Romagna'., crolla una casa a Bologna: travolta da una frana (un masso e detriti), ..."I nostri pensieri e i nostri cuori sono rivolti alla popolazione di- Romagna e Marche per le distruzioni causate dalle forti piogge e dalle inondazioni che stanno colpendo tutta la zona". Lo scrive in inglese sui social la Ferrari. . 17 maggio 2023... con il ministro Nello Musumeci, il presidente della RegioneRomagna, Stefano Bonaccini, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, che ha aggiornato Meloni sulla situazione meteo e ...

Meteo, maltempo in Emilia-Romagna: le spaventose immagini dell'alluvione. VIDEO Sky Tg24

L’ondata di maltempo che imperversa dalla scorsa notte in particolare su Marche ed Emilia-Romagna sta interessando, tra le altre, anche la città di Imola. Sotto i riflettori più di altre nella zona, p ...Forte maltempo sull'Italia. Dopo i disagi nella giornata di lunedì in Sicilia, la situazione peggiore in queste ore riguarda Emilia Romagna, che ha diramato l’allerta rossa per criticità idriche e idr ...