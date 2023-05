Maltempo in Emilia - Romagna | allerta rossa e scuole chiuse

... perché i sostituti d'imposta potranno usufruire di meccanismi di sospensione', ha affermato intervenendo in conferenza stampa sull'emergenzain- Romagna nella sede della Protezione ...Alluvione, l'incubo continua. Nubifragi, morti, allagamenti, frane. Ilora fa davvero paura in un'- Romagna afflitta dall'allerta rossa continua, e sono in molti a ...'Sono nove i morti per ilin- Romagna'. Lo ha detto, al Tg La7, in presidente della Regione- Romagna Stefano Bonaccini. Questo perché nel calcolo delle vittime, è stata ...

BOLOGNA - "Adesso dobbiamo mettere in sicurezza le persone". Poi ci sarà tempo per la ricostruzione. E per questo "il governo ci dovrà stare vicino, ...AGI/Vista - Il Ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha sorvolato, con i vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, i territori flagellati dall'ondata di maltempo Fonte: Agenzia Vista / ...