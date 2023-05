Maltempo in Emilia Romagna | allagamenti a Bologna | video

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Non si ferma la morsa delin. Questa la situazione adove diverse strade anche del centro sono state invase dall'acqua. Questoè stato girato in pieno centro, in via Saffi, nella zona dei famosi portici del capoluogono

Sospensione della circolazione sull'Adriatica, rallentamenti e cancellazioni anche in altre tratte del centro Italia. L'ondata diche sta nuovamente flagellando l'Romagna ha importanti ripercussioni anche per chi si sposta in treno. L'appello fondamentale resta quello di non muoversi e di non passare sulla ...Il, seppur più attenuato, interesserà anche gran parte del resto d'Italia, soprattutto le regioni centrali e quelle adriatiche. Alluvione, le previsioni per oggi: quanta pioggia ...Leggi anchee Marche: inondazioni, scuole chiuse e disagi alla circolazione. Bimbe bloccate in casa salvate con l'elicottero, allerta arancione a Napoli e in Campania: 24 ore ...

Il bilancio delle ultime ore a Forlì del sindaco Gian Luca Zattini: una notte drammatica, in molte zone non c'è elettricità. Ritrovato il corpo ...Drammatico bilancio del presidente della Regione Stefano Bonaccini sulla notte appena trascorsa. Il ciclone abbattutosi sull’Emilia Romagna ha messo in ginocchio l’intera regione. “L’Emilia-Romagna ha ...