Maltempo in Emilia-Romagna | 9 morti Leo | sospenderemo gli adempimenti tributari nei comuni colpiti

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Riaprono alcuni tratti della A14, ancora blocchi alle linee ferroviarie. Scuole chiuse domani in molti. Allerta rossa della Protezione civile anche per giovedì

Nonostante ilche sta mettendo in ginocchio l'- Romagna, il concerto di Bruce Springsteen previsto domani 18 maggio a Ferrara si farà. Così ha assicurato l'organizzazione dell'evento. Ma molti fan ...Leggi Anche, in- Romagna 9 morti - Allerta anche per giovedì - Migliaia gli sfollati Fotogallery -, l'intervento dei militari in soccorso alla popolazione La protesta Avellino, rivolta ...Una quantità di pioggia mai vista, che in poche ore ha fatto salire il livello dei fiumi fino a farli esondare. Praticamente tutti i corsi d'acqua che si trovano fra Rimini e Bologna, ventuno in tutto,...

Il Maltempo Emilia-Romagna, oltre alla perdita di vite umane, ha causato danni incalcolabili ad agricoltori e allevatori. Cia-Agricoltori Italiani chiede un decreto d’urgenza per il settore.Bruce Springsteen con la bandiera del Napoli, la foto fake rimbalza sui social. Infanto finisce in dubbio il concerto a Ferrara ...