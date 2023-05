Maltempo | in Emilia Romagna 8 morti | Musumeci | Esondati tutti i fiumi | allagati 24 Comuni | Migliaia gli sfollati | 50mila senza

(Di mercoledì 17 maggio 2023) 17 mag 13:48 Bonaccini: "Questo è un nuovo terremoto" 'A pochi giorni dall'anniversario della prima scossa di terremoto del 2012, non esito a dire che siamo di fronte a un altro terremoto' per portata ...

Le immagini della drammatica alluvione che ha colpito l'- Romagna e le Marche. Gli interventi di Vigili del Fuoco, Esercito e Protezione civile in soccorso alla popolazione messa in grave pericolo dalla furia delle acque. Borgo di Villanova (Ravenna)...Continua ad aggravarsi il bilancio delinRomagna: otto i morti e un disperso. Quattromila gli evacuati. Sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani. Allagamenti diffusi in 24 comuni. ...Edoardo Ferrara di 3bmeteo: "Il protagonista di questo evento drammatico è stato un ciclone mediterraneo insolitamente intenso per il mese di maggio" Ondata dieccezionale suRomagna e Marche. "Il protagonista di questo evento drammatico è stato un ciclone mediterraneo insolitamente intenso per il mese di maggio - spiega il meteorologo di ...

L'Emilia-Romagna è alle prese con una vera e propria catastrofe: le abbondanti piogge hanno provocato l'esondazione dei fiumi ...Milano, 17 mag. (askanews) - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è in visita nelle zone dell'Emilia Romagna colpite dal maltempo. Piantedosi ha sorvolato in elicottero le aree allagate prima di ...