Maltempo in Emilia Romagna | 8 morti Domani scuole chiuse in tutta la regione

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Esondati tutti i fiumi della. 24 comuni isolati senza corrente elettrica. Quattromila gli sfollati. Martedì 23 si riunisce il CDM su sull’emergenza. Ilinha causato 8 vittime finora accertate e alcuni dispersi. Si spera che il bilancio non si aggravi.restanolein gran parte dei Comuni

...eccezionali che hanno nuovamente interessato l'- Romagna e le Marche , estendendo il piano di iniziative attivato nelle scorse settimane ai Comuni colpiti dalla nuova ondata di. Per ...Sono circa 750 i vigili del fuoco impegnati nell'emergenza, di cui quasi 300 nella provincia di Forlì ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ...e 10 droni attivi inRomagna ......che essere la sicurezza di tutte le persone che vivono e lavorano nelle aree colpite dal'. L'- Romagna è la nostra terra e ci spezza il cuore vedere quello che i suoi abitanti devono ...

I quattro hanno fatto il punto sugli interventi in corso, condiviso la necessità di uno sforzo straordinario di tutti i corpi dello Stato e istituzioni nei soccorsi e… Leggi ...Il governo si muove per aiutare l’Emilia-Romagna, messa in ginocchio dal maltempo. «La proposta che porterò al Consiglio dei ...