Maltempo | in Emilia Romagna 5 morti | Musumeci | Esondati tutti i fiumi | allagati 24 Comuni | Quattromila sfollati | 50mila senza

Sono cinque i morti a causa dei danni provocati dalnel Forlivese. È quanto si apprende dalle autorità, secondo cui nel Ravennate si sta ... tutti i fiumi dell'Romagna hanno purtroppo ...Continua ad aggravarsi il bilancio delinRomagna: cinque i morti e un disperso. Quattromila gli evacuati. Sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani. Allagamenti diffusi in 24 comuni. ...Leggi anchee Marche: inondazioni, scuole chiuse e disagi alla circolazione. Bimbe bloccate in casa salvate con l'elicottero, allerta arancione a Napoli e in Campania: 24 ore ...

Niente Gp a Imola. Il gran premio di Emilia-Romagna, previsto questo fine settimana, non si correrà. È stato annullato. La decisione è arrivata dopo il vertice ...