Maltempo in Emilia-Romagna | 3 morti e 4 dispersi il bilancio provvisorio

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La pioggia non dà tregua all', colpita drammaticamente dalla seconda pesante ondata diin poche settimane. Tre le vittime accertate, un uomo di Forlì annegato nella sua abitazione, un settantenne di Ronta di Cesena e un uomo trovato morto in spiaggia a Cesenatico; altre quattro persone però risultano disperse. Situazione critica è a Bologna con il torrente sotterraneo Ravone esondato e che ha allagato alcune delle strade principali bloccando la viabilità in città. Nel frattempo continuano le evacuazioni anche grazie all'aiuto incessante degli elicotteri dei Vigili del Fuoco e dell'aeronautica Militare che per tutta la notte hanno recuperato persone scappate sui tetti delle loro case. In totale sono 14 i fiumi esondati nel Bolognese e in. Il meteo purtroppo non promette nulla di buono. ...