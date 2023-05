Maltempo in Emilia-Romagna | 14 fiumi esondati ed evacuazioni tra Faenza | Cesena e Forlì Gli appelli sui social | «L’acqua sta salendo»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un uomo è morto per l’ondata diin. Un anziano che abitava in via Firenze avicino agli argini del fiume Montone. È morto annegato al piano terra della sua abitazione. La moglie è stata soccorsa al piano superiore alle ore 22. Ha riferito di non sapere dove fosse il marito. Che è stato poi trovato senza vita. C’è un morto anche a Ronta diin via Masiera Seconda. Si tratta di un uomo di 70 anni. Risulta ancora dispersa la moglie. Intanto continuano a tracimare i. Molte zone sono allagate e lecontinuano. «La realtà ha superato le peggiori previsioni», ha detto il presidente della regione Stefano Bonaccini. Il fiume Santerno a Ravenna e il Lamone sono. Le popolazioni sono state evacuate. I ...

DIRETTA -in- Romagna, un'altra notte da incubo
da questa mattina nei territori di Forlì - Cesena colpiti dall'eccezionale ondata di. Il ... Le squadre regionali affiancheranno quelle già operanti nelle zone alluvionate dell'Romagna in ...

(Agenzia Vista) Forlì, 16 maggio 2023 "Pensiamo alla salute nostra e dei nostri cari. Non ci spostiamo per nessun motivo. Purtroppo è una situazione che non riusciamo più a contenere e monitorare. Qu ...Roma, 17 mag. (askanews) – C’è un’altra vittima del maltempo in Emilia Romagna. Un uomo di 70 anni è morto a Ronta di Cesena, frazione del comune di Cesena. La figlia ha dato l’allarme segnalando ...